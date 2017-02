Dänemark: Härtere Strafen für veröffentlichte Nacktaufnahmen

Die Methode machte offenbar Mode - © APA (dpa)

Dänemark will die Veröffentlichung von Nacktaufnahmen im Internet härter bestrafen, mit denen sich die Täter ohne das Wissen der Opfer an ihren Ex-Partnern rächen wollen. Das Regierungsprojekt wurde am Freitag von den Ministern für Justiz, Gleichstellung und Bildung vorgestellt.