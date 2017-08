Dadic nach fünf Siebenkampf-Bewerben bei WM Neunte

Dadic peilt ÖLV-Rekord an - © APA (AFP)

Mit 5,98 m im Weitsprung ist Ivona Dadic in den zweiten Tag des WM-Siebenkampfes in London gestartet. Die Oberösterreicherin liegt damit zwei Bewerbe vor Schluss mit 4.597 Punkten an der neunten Stelle, ein neuer ÖLV-Rekord ist weiterhin möglich. Verena Preiner kam ebenfalls auf 5,98, sie rangiert mit 4.395 an der 21. Stelle.