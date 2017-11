"Dachte, er verarscht mich": Niki Lauda schockt mit Live-Rücktritt im TV

Beim Formel 1 Saison-Finale in Abu Dhabi sorgte Niki Lauda gestern Abend für Überraschung. Nach 21 Jahren gab er seinen Rücktritt als RTL-Experte vor laufenden Kameras bekannt, ohne dass der Sender davon wusste.

Weder der Sender, noch Kollege Florian König wussten davon. “Mach kein Scheiß”, entfuhr es König. “Du schockst mich jetzt. Wir machen das 21 Jahre zusammen. Da fehlen mir jetzt die Worte”, sagte König, dem die Tränen in den Augen standen. Er versuchte noch Lauda umstimmen, doch ohne Erfolg. “Nein, wenn Entscheidungen getroffen werden, werden sie getroffen. Aber danke an dich”, so Lauda.