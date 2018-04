Großeinsatz in Koblach - Wohnhaus stand in Flammen

Koblach - Am Mittwochabend stand der Dachstuhl eines Wohnhaus in Koblach in Flammen. 90 Feuerwehrleute waren im Einatz.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den Ortsteil Dürne in Koblach gerufen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon in Flammen. 90 Feuerwehrleute aus Mäder, Koblach und Götzis kämpften gegen das Feuer an. Trotz allen Bemühungen ist das gesamte obere Stockwerk durch den Brand komplett ausgebrannt. Über die Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Neben den drei Feuerwehren war die Rettung mit fünf Mann und die Polizei im Einsatz.