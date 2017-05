„Dach überm Kopf“ – 30 neue Häuser für die Obdachlosen

Engagiertes Hilfsprojekt

Pfarrer Georg Thaniyath, der Projektleiter hat während seinem Heimaturlaub im vergangenen Februar diese Häuser gesegnet. Diözesanbischof Joseph Karikkassery legte den Grundstein für das 1.651ste Haus am Tag der Schlüsselübergabe und bereitete Allen eine große Freude. Es ist enorm, was diese Spenden bewirken. Das Leben einer obdachlosen Familie verändert sich durch ein Haus komplett. Die Menschen haben das erste Mal in ihrem Leben eine Adresse und damit eröffnen sich ihnen ganz andere Möglichkeiten.

Beginn 1988

Das erste Haus hat Pfarrer Georg, der im Jänner 1987 in St. Konrad die Priesterweihe empfangen hat, mit seinem Primiz Geld 1988 in seiner Heimatdiözese im indischen Bundesstaat Kerala gebaut. Durch diverse Spenden (Benefizaktionen, Konzerte, Sammlungen in Schulen und Betrieben, Erbschaften, Firmenjubiläen, Verzicht auf Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke etc.) konnten in den Folgejahren weitere Häuser für die Ärmsten der Armen in Indien finanziert werden. Um den Bau von stabilen Unterkünften, die den Menschen vor allem während der Monsunzeit Schutz bieten, voranzutreiben, wurde schließlich 2001 „Dach überm Kopf“ als gemeinnütziger Verein gegründet. Seither wurden über 1630 Häuser errichtet, 20 sind derzeit im Bau und weitere fünf Häuser sind bereits finanziert. Da alle Vereinsmitglieder sowohl in Österreich als auch in Indien ehrenamtlich arbeiten, liegt der Verwaltungsaufwand für „Dach überm Kopf“ unter einem Prozent.

Waisenhäuser unterstützt

Unter dem Motto „Teilen macht reicher“ werden auch zwei Waisenhäuser unterstützt, in denen derzeit rund Mädchen Unterkunft, Verpflegung und eine Schulausbildung erhalten. „Dank einer großzügigen Spende konnten wir erstmals für alle Waisenkinder Betten mit Matratzen und Bettwäsche anschaffen, bisher mussten sie auf Decken am Boden schlafen“, erklärt Pfarrer Georg, der die von Karmeliterinnen geführten Waisenheime auch bei seinem heurigen Heimatbesuch aufsuchte.

Präsentation

Am Samstag, 27. Mai um 19.00 Uhr findet ein Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Luzius in Göfis statt. Anschließend um 20.00 Uhr zeigt Pfarrer Georg Thaniyath einen Film über die 2017 neu eingeweihten Häuser mit Impressionen seiner diesjährigen Indienreise im Carl-Lampert-Saal in Göfis. Bei der Agape haben alle die Möglichkeit, das Projekt näher kennenzulernen.

Spendenkonto

Spendenkonto „Dach überm Kopf“, Raiba Hohenems, IBAN AT80 3743 8000 0108 9960 www.dachuebermkopf.com