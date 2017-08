D: Terrorverdächtiger Tunesier könnte bald freikommen

Ein terrorverdächtiger Tunesier könnte in Deutschland bald wieder auf freien Fuß kommen – trotz intensiver Bemühungen des Bundeslandes Hessen, ihn abzuschieben. Der Bundesgerichtshof überprüft derzeit die Gründe für die Untersuchungshaft des vor einem halben Jahr in Frankfurt festgenommenen Haikel S. Mit dem Ergebnis rechnen die Ermittler in den nächsten Wochen.

Die Sicherheitsbehörden werfen dem 36-Jährigen vor, für die Terrormiliz IS in Deutschland einen Anschlag vorbereitet zu haben. "Herr S. gefährdet die freiheitlich demokratische Grundordnung und die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland", sagte der Sprecher des hessischen Innenministeriums, Michael Schaich. "In Abstimmung mit der zuständigen Ausländerbehörde werden wir alle rechtlich und tatsächlich möglichen und zulässigen Schritte veranlassen, um den Aufenthalt dieser Person zu beenden", kündigte Schaich an. Eine Abschiebung hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt aber untersagt, weil dem 36-Jährigen in Tunesien die Todesstrafe drohe. Der Mann steht auch in seiner Heimat unter Terrorverdacht. (APA/dpa)