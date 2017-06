Czernohorszky will Häupl als Bürgermeister nicht “beerben”

Czernohorszky ist derzeit Bildungsstadtrat - © APA (Archiv)

Der erst seit wenigen Monaten amtierende Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky will nicht die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl (beide SPÖ) antreten. Das hat er dem Monatsmagazin “Datum” versichert. “Nein, ich will Michael Häupl nicht beerben. Und die Diskussionen darüber nerven mich auch sehr”, sagte der Neo-Ressortchef laut einer Vorabmeldung in dem Interview.