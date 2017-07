Cyberattacke auf Außenministerium abgewehrt

Die Attacke erfolgte in zwei Wellen - © APA (dpa)

Die Website des Außenministeriums ist am Montagnachmittag von Hackern attackiert worden. Das teilte Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums am Dienstag der APA mit. “Es kam zu keinem Datenabfluss und somit zu keinem Schaden”, betonte Schnöll. Man habe rasch reagiert und die Seite offline genommen, so der Sprecher.