Cupfight gegen die Sterne

Ein Duell mit Gemeinsamkeiten, denn beide Teams stemmten letzte Saison ihre Trophäe in die Höhe. Während die Gende-Boys den Eidgenossen den Schweizer Cup-Pokal wegschnappten, gewannen die Sterne das Superfinal der NLB und sind als Aufsteiger in die NLA nicht nur im Cup Gegner der Dornbirner. Dass die jungen Thuner keineswegs zu unterschätzen sind, bewiesen sie bei ihrem Vorbereitungsturnier, dem Kyburg-Cup und zuletzt in der Meisterschaft, wo sie sich bei Meister Montreux nur knapp mit 5 : 4 geschlagen geben mussten.

Einwenig Kraft könnte den Sternen das Heimspiel am Vortag zuhause gegen Uttigen kosten, nichtsdestotrotz wird es für die Messestädter alles andere als ein Spaziergang. Obwohl bei einem möglichen Weiterkommen in die nächste Runde ein Derby gegen Wolfurt wünschenswert wäre, müssen Stockinger & Co am Sonntag hellwach sein und den Kampf gegen die jungen laufstarken Sterne annehmen.

CH-Cup 1/8-Finale

Sonntag, 01.10.17, 16 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – SC Thunerstern