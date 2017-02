Cupcakes für Äthiopien

Großes soziales Engagement zeigten Jugendbotschafterin Hanna Sutterlüty und ihre Unterstützerinnen. Schon in den Weihnachtsferien wurden im Sutterlüty-Ländlemarkt 500 Cupcakes an die Egger Bevölkerung verkauft und etwa 1.200 Euro für das Projekt in Äthiopien gesammelt, bei welchem es um Prävention von Krankheiten, Hygiene, gleichen Zugang zur Bildung und um Aufforstung und Klimaschutz geht.

In den Pausen am Donnerstag, den 19. Jänner, wurden insgesamt rund 200 Stück Cupcakes an die SchülerInnen und LehrerInnen des Gymnasiums verkauft. Diese wurden am Mittwoch-Nachmittag bei Hanna zuhause mit sehr viel Liebe und Spaß gebacken (viermal die dreifache Menge eines Rezepts). Außerdem wurden neben dem Cupcake-Verkauf coole Fotos für die Crowdfounding-Website für Spenden gemacht.

Im Zuge des Verkaufs fand auch die Spendenübergabe der Christbaumaktion des Wald-WPGs statt. Beim Christbaumverkauf, durchgeführt und organisiert von Förster Rafael Fetz, der Pfarre Egg und dem Familienverband wurden insgesamt 300 Euro für das Äthiopien-Projekt gesammelt.

Weitere 200 Euro spendeten unsere SchülerInnen bei der Christbaumverlosung am letzten Schultag. Wir wünschen Hanna viel Glück bei der Umsetzung des Projekts in Äthiopien und ein großes Dankeschön an alle, die zum Erfolg dieses Projekts beigetragen haben. (Clarina Kaufmann, Carla Sophie Raffl und Laura Wachter; 6ai)