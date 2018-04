Cup Haltestelle birgt ungeahnte Gefahren

Die Bushaltestelle vor dem Restaurant Schmugglar wurde schon des Öfteren zur Aussteigfalle.

Lustenau. Vor mehreren Jahren wurde im Zentrum vor dem Restaurant „Schmugglar“ eine so genannte Cup-Haltestelle für den Busverkehr installiert – hier treffen sich Busfahrzeuge auf gleicher Höhe und bleiben direkt auf der Straße stehen. Da sich dort kein geeigneter Gehsteig befindet wurde eine erhöhte Plattform mit Rampe installiert um das Einsteigen in den Bus besser möglich zu machen.

Heute wäre diese Plattform eigentlich nicht mehr notwendig, jeder Bus kann auf Knopfdruck heruntergelassen werden um das Einsteigen zu erleichtern. Auch die Verlegung der Haltestelle in die noch bestehende frühere Bus-Bucht wäre möglich und machbar. Da schon einige Busnutzer von der ungesicherten Plattform stolperten und sich verletzen, besteht nun dringender Handlungsbedarf, ist auch Martin Fitz GR für Tiefbau, überzeugt. Durch die Planungen bezüglich der Zentrumserneuerung wurde in der Vergangenheit auf eine Gesamtlösung hingearbeitet. In diesem Fall jedoch wird wohl die erste Priorität „Sicherheit“ heißen.