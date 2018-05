Cup-Finale und Open Air

Bewegende Tage für den Hella DSV.

Dornbirn. Im Haselstauder Fußballverein ist in diesen Tagen alles auf „Feiern“ ausgerichtet. Nach dem souveränen Sieg im Halbfinale des VVF-Cups gegen Hard, steht der Hella DSV nach 2013 und 2016 zum dritten Mal im Finale und möchte sich den heimischen Pokal unbedingt sichern. Schließlich fehlt dieser noch in der langen Erfolgsgeschichte des Vereins.

In der Vorarlbergliga belegt der Dornbirner Traditionsverein aktuell den dritten Platz und Torjäger Julian Schelling liegt mit 21 Treffern an der Spitze der Torschützenliste. Auch im Nachwuchsbereich läuft für den Verein von Präsident Herbert Lenz alles „rund“. Die U18 ist Tabellenführer im Oberen Play Off und strebt ebenfalls nach dem Meistertitel.