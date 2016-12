CSU verlangt Abbruch der EU-Beitrittsgespräche mit Türkei

Nach Auffassung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) liegt die Entscheidung bei der Türkei, ob sie den Weg Richtung Europa weiter gehen will.

In dem CSU-Papier wird laut dem Zeitungsbericht gefordert, umgehend die Zahlung der sogenannten Heranführungshilfe an die Türkei zu stoppen, sofern das Geld nicht der Zivilgesellschaft oder Flüchtlingsprojekten zugute komme. Mit der Heranführungshilfe unterstützt Brüssel beitrittswillige Länder während des Aufnahmeverfahrens bei der Anpassung an die Standards der EU.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten Mitte Dezember bekräftigt, dass die Europäische Union am Flüchtlingspakt mit Ankara festhält. Zugesagt wurde der Türkei in dem Abkommen vom März auch eine Ausweitung der Verhandlungen über den EU-Beitritt. Ende Juni wurde daraufhin ein weiteres Verhandlungskapitel mit Ankara eröffnet, weitere Kapitel sollten “in beschleunigtem Tempo” vorbereitet werden.

Die EU-Europaminister hatten allerdings kurz vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs einen Ausweitungsstopp für die Beitrittsgespräche unterstützt. Hintergrund war das harte Vorgehen Ankaras gegen Regierungskritiker und Medien in der Türkei seit dem Putschversuch im Juli.

Der deutsche Außenminister Steinmeier sagte der “Rhein-Neckar-Zeitung” vom Samstag, die EU habe “klare Bedingungen formuliert, unter denen eine europäische Perspektive für die Türkei realistisch ist”. Die Frage, ob das Land diesen Weg gehen wolle, könne es nur selbst beantworten. “Diese Entscheidung sollten wir der Türkei auch nicht abnehmen.”

Steinmeier betonte, Vertreter der türkischen Opposition und Zivilgesellschaft machten “in jedem Gespräch mit uns deutlich, dass wir ihnen die Hoffnung auf Europa nicht nehmen dürfen”. Für diese Gruppen sei Europa “ein wichtiger Anker in wahrlich nicht einfachen Zeiten”.

Der ehemalige deutsche Außenminister Klaus Kinkel (FDP) verlangte unterdessen deutlichere Worte der deutschen Bundesregierung gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. “Er ist autoritär und vielfach undemokratisch unterwegs”, sagte Kinkel der Tageszeitung “taz” vom Samstag. Deutschland müsse ihm, “obwohl wir ihn in der Flüchtlingspolitik dringend brauchen, deutlich sagen, was wir massiv kritisieren”. Erdogans Umgang mit den Medien und den Menschenrechten sei “unmöglich”.

(APA/ag.)