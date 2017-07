CSU fordert Ende von Linkenzentrum Rote Flora in Hamburg

Rote Flora wieder im Mittelpunkt der Kritik - © APA (dpa)

Nach den Krawallen beim G-20-Gipfel in Hamburg dringen CSU-Politiker weiter auf ein hartes Vorgehen gegen linke Zentren. Deutschlands Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte der “Bild am Sonntag”: “Es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen und rechtsfreie Räume zu beenden und linke Propaganda-Höhlen wie die Rote Flora in Hamburg endgültig auszuheben.”