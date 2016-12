Crystal Palace bei Allardyce-Debüt gegen Watford 1:1

Allardyce coachte sein neues Team zu einem 1:1-Unentschieden - © APA (AFP)

Nachzügler Crystal Palace hat in der Fußball-Premier-League in seinem ersten Match unter der Betreuung von Englands Ex-Teamchefs Sam Allardyce am Montag bei Watford ein 1:1 erreicht. Zum Auftakt der 18. Runde spielte Österreichs Teamspieler Sebastian Prödl bei den Gastgebern durch. Aus einem von Damian Delaney am ÖFB-Innenverteidiger begangenen Foul traf Roy Deeney zum Ausgleich (71.).