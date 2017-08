Cruisers Rockabilly Jamboree 2017

Koblach.(loa) wieder einmal war es soweit das Event im Roadhouse in Koblach startete mit Wetterglück am Nachmittag mit einem Familienprogramm. Hüpfburg, Sandkasten, Kinderschminken alles war mit dabei. Um sechzehn Uhr startete die erste der internationalen Livebands.

„Rockabilly ist eine Art des Rock‘n Roll. Sie entstand in den 1950 Jahren. Junge Musiker in den amerikanischen Südstaaten interpretierten den schwarzen Blues auf ihre Art und vermischten ihn mit Country-Musik. Wir – die Cruisers – versuchen diesen Lifestyle am Leben zu halten. Mit Erfolg – 2014 konnten wir unser 15jähriges Jubiläum feiern“, freut sich Obmann Fränki Hüschle.

Der eingetragene Verein hat es sich zum Ziel gesetzt den kulturellen Aspekt der fünfziger Jahre aufrecht zu erhalten. Und mit Events wie am Samstag im Roadhouse passiert genau das.

Hier wird die Leidenschaft gelebt. Die Besucher kommen unter anderem aus Ungarn, Seattle, Deutschland. „Tolle Lokation, super Sound, interessante Menschen, wir freuen uns jedes Jahr wieder auf dieses großartige Fest“, sind sich die Besucher einig. „Und auch nächstes Jahr wird es nicht anders und wir sind wieder mit dabei“!