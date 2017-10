Cristiano Ronaldo zum fünften Mal FIFA-Weltfußballer

Ronaldo konnte wieder überzeugen. - © AFP

Cristiano Ronaldo ist in London zum fünften Mal als “Weltfußballer des Jahres” ausgezeichnet worden. Der 32-jährige Portugiese setzte sich bei der Gala des Weltverbands FIFA am Montagabend gegen die Südamerikaner Lionel Messi und Neymar durch und zog mit seinem argentinischen Dauerrivalen Messi an Titeln gleich.