Cristiano Ronaldo zu Manchester United? Das sagt José Mourinho

Kehrt der "verlorene Sohn" ins Old Trafford zurück? Jetzt hat sich José Mourinho zu einem möglichen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester United geäußert.

Real Madrid selbst heizte die Spekulationen um einen vorzeitigen Wechsel von Cristiano Ronaldo an. Hintergrund dürfte ein geforderte Lohnerhöung von CR7 (aktuelles Gehalt: 21 Millionen Euro netto) sein, die Präsident Florentino Perez nicht erfüllen will. Nicht viele Klubs kommen bei einem Transfer für den Portugiesen in Frage. An oberster Stelle dürfte aber Manchester United stehen, wo Cristiano Ronaldo seine Karriere gestartet hat. Dort würde CR7 auch auf seinen früheren Coach und Landsmann José Mourinho treffen, der sich jetzt zu einem möglichen Wechsel erstmals geäußert hat.