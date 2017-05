Cretu mahnt Briten zur Finanzierung von Regionalprojekten

“Es wäre zum Nutzen für die Bürger des Vereinigten Königreichs, diese Politik bis zum Ende der Programmperiode fortzusetzen. Diese Politik wurde auf Druck von UK und Italien 1975 gegründet, als die Minen in Wales geschlossen wurden”, sagte sie. Mit europäischen Geldern seien tausende Jobs nach der Minenschließung geschaffen worden. “Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute, die abgestimmt haben wissen, wie viel wir investiert haben.” Viele Städte wüssten nicht, ob London nach dem Brexit für die EU-Hilfen einspringe. Den Nordirland-Friedensprozess hat die EU mit 1,5 Mrd. Euro unterstützt. Ob sich die EU noch weiter dort engagiere, hänge von Großbritannien ab.

Die aus Rumänien stammende sozialdemokratische Politikerin sprach sich dafür aus, dass die künftige EU-Regionalpolitik nach 2020 weiterhin allen EU-Staaten und allen Regionen in der Europäischen Union zu Gute kommt. Nach geltendem EU-Recht müsse die EU-Kommission bis Jahresende einen Vorschlag für den nächsten EU-Finanzrahmen machen, dies gelte weiterhin. Es sei aber “klar, dass der Brexit-Prozess zu Verzögerungen führt”. Dabei zeigte sich Cretu “überhaupt nicht zuversichtlich”, dass das derzeitige Volumen für die EU-Kohäsionspolitik von rund 350 Mrd. Euro von 2014 bis 2020 erhalten bleibe.

“Es gibt viel Unsicherheit über das Timing und über die Form des nächsten Vorschlages für den mehrjährigen Finanzrahmen, nicht zuletzt wegen Unsicherheiten aufgrund des Brexit, der Migration, der externen und internen Sicherheit, dem Bedarf nach mehr Geld für Verteidigung”, sagte Cretu. “Ich persönlich glaube, dass eine starke Kohäsionspolitik mehr denn je gebraucht wird. Die Kohäsionspolitik sollte der Schlüssel für die Investitions- und Innovationspolitik bleiben.” Dabei wolle die EU-Kommission Länder wie Spanien und Portugal, die viel in die Infrastruktur investiert haben, ermutigen, mehr in Innovation und Forschung zu gehen. “Zusammen mit (Agrar-)Kommissar Hogan ist es unser Ziel, dass bis Ende des Mandats alle Dörfer vom Internet abgedeckt sind.” Außerdem plädierte Cretu für eine Vereinfachung der Regeln in der Strukturpolitik, die derzeitigen Vorschriften seien zu kompliziert. Die EU-Mittel sollten auch flexibler zur Bewältigung von Schocks durch Firmenschließungen oder -Abwanderungen wie Caterpillar (Belgien) oder Nokia (Deutschland) genutzt werden können.

Cretu sprach sich gegen Überlegungen aus, die EU-Strukturhilfen für jene Länder zu streichen, die keine Flüchtlinge aufnehmen. “Ich bin wirklich für eine ehrliche Diskussion darüber, wie viel die neuen Mitgliedstaaten von der Kohäsionspolitik profitiert haben”, sagte die Kommissarin. “Die Erweiterung war das größte Geschenk für die osteuropäischen Staaten. Vielleicht sollten sie daran denken, dass heute die Zeit gekommen ist , etwas zurückzugeben. Man kann nicht die ganze Last Italien, Griechenland und Deutschland überlassen, nur wegen der geografischen Lage.” Sie sei aber nicht dafür, die EU-Regionalpolitik zur Bestrafung zu verwenden. “Das ist nicht das Ziel dieser Politik , einige Mitgliedstaaten und Bürger für das Verhalten einiger Regierungen zu bestrafen.” Bereits jetzt erlaube die EU-Kommission, EU-Regionalhilfen für den Umgang mit Migration und Integration umzuwidmen.

Die EU-Kommission schätzt, dass in Österreich rund 11.000 Jobs direkt durch Investitionen des EU-Fonds für Regionalentwicklung von 2007 bis 2013 geschaffen wurden. Für die laufende Programmperiode bis 2020 stehen Österreich 536 Mio. Euro aus dem ERDF zur Verfügung. Der Anteil der europäischen Struktur- und Investitionsfonds, einschließlich für ländliche Entwicklung, an öffentlichen Investitionen ist in Österreich mit 6,5 Prozent deutlich geringer als in Ost- und Südeuropa. Für Cretu hat die EU-Kohäsionspolitik aber auch “die Eigenschaft, die Wunden, die wir auf der Karte Europas haben, zu heilen”. So habe sie etwa einen von der EU mit 800.000 Euro geförderten zweisprachigen Kindergarten in Wolfsthal an der Grenze zur Slowakei besucht, “an der Grenze, wo so viele Menschen früher gestorben sind. Das ist etwas sehr Emotionales.”

(APA)