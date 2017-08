Creditreform-Länderrating – Österreich mit zweitbester Note

Die Argumente sind ähnlich wie bei den US-Agenturen: Starke Institutionen, eine starke und diversifizierte Wirtschaft sprechen für Österreich, eine Schwäche liegt im Staatshaushalt. Die Bestnote AAA sei in Reichweite, wenn die Staatsverschuldung zurückgeht und sich der Wirtschaftsaufschwung als nachhaltig erweist, sagte Benjamin Mohr, Chefvolkswirt bei der Creditreform Rating.

Die Creditreform hat aber ein größeres Ziel, als nur Länderratings zu veröffentlichen, mit denen ohnehin kaum Geld zu verdienen ist. Vielmehr geht es darum, als erste europäische Ratingagentur von der Europäischen Zentralbank (EZB) für deren interne Bewertungen anerkannt zu werden, sagte Aufsichtsratspräsident Helmut Rödl am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien. Die EZB akzeptiert bisher nur die Ratings der drei großen US-Agenturen für ihre Entscheidungen, welche Anleihen und anderen Wertpapiere gekauft werden. In diesem Geschäft geht es aber “um handfeste finanzwirtschaftliche Interessen”, so Rödl.

Das Argument der EZB: Sie müsse Methoden der Ratingagenturen abgleichen und das zahle sich nur aus, wenn eine Ratingagentur entsprechend viele Bewertungen liefert. Nur die großen US-Agenturen schaffen das bisher. Große Firmen und Banken wiederum wollen nur Ratingagenturen zahlen, deren Urteil dann von der EZB akzeptiert wird, da sie ihre Papiere sonst nicht refinanzieren lassen können. “Wir haben ein Henne-Ei-Problem”, so Michael Munsch, Chef der Creditreform Rating. Die EZB akzeptiert die Kleinen nicht, weil sie zu wenig Kunden haben, die Kleinen haben aber zu wenig Kunden, weil sie von der EZB nicht akzeptiert werden.

Immerhin hat die EZB 2016 – acht Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise und der damals gestarteten Diskussion, dass sich Europa von den US-Ratingagenturen unabhängig machen sollte – Kriterien veröffentlicht, wie eine neue Agentur in den illustren Kreis der anerkannten Institute kommen kann: Dazu müssen sie – neben anderem – drei Jahre lang zumindest zehn Prozent der relevanten 500 Banken und 400 Unternehmen bewerten.

Creditreform wird daher nun drei Jahre lang auf eigene Kosten rund 50 Banken und 40 Unternehmen bewerten. Am Ende des Prozesses geht Rödl davon aus, dass Creditreform von der EZB als relevante Ratingagentur akzeptiert wird. Der Markt für die geschätzt 30.000 Ratings ist in Europa rund eine Mrd. Euro schwer – die Creditreform hat davon derzeit nur 0,5 Prozent, also rund 5 Mio. Euro. Ein Rating kommt je nach Komplexität auf 25.000 bis 150.000 Euro.

