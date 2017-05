Trump verteilt Handynummer unter Staats- und Regierungschefs

“Wenn man über eine offene Leitung spricht, bedeutet das, dass diejenigen, die einen abhören wollen, das auch machen werden”, zitierte die AP den ehemaligen Pentagon Berater, Derek Chollet. Üblicherweise telefonieren Regierungs- und Staatschefs über spezielle Sicherheitsleitungen, im Fall von Trump aus dem Oval Office oder der Limousine des Präsidenten.

Demnach hat der kanadische Premier Justin Trudeau, der französische Präsident Emmanuel Macron und Mexikos Staatsoberhaupt Enrique Pena Nieto Trumps Handynummer erhalten. Dem Bericht zufolge hat nur Trudeau die direkte Verbindung genutzt. Weder das Weiße Haus noch das Büro des kanadischen Premiers wollten den Bericht zunächst kommentieren.

Trumps möglicherweise laxer Umgang mit der Sicherheit stand zuletzt Anfang des Jahres in der Kritik. Mitte Februar stand der US-Präsident wegen seiner Nutzung eines möglicherweise nicht ausreichend gegen Spionage-Angriffe geschützten Smartphones mit kritischen Fragen aus dem Senat konfrontiert.

Das Thema ist für Trump auch insofern pikant, als er während des Wahlkampfs seine Rivalin Hillary Clinton für ihre Verstöße gegen Sicherheitsregeln massiv attackiert hatte – Clinton hatte als Außenministerin ihr privates E-Mailkonto für ihre dienstliche Kommunikation genutzt. Trump drohte Clinton damals gar, dass sie “im Gefängnis” wäre, wenn er die Kontrolle über den US-Justizapparat hätte.

Dass Trump aber auch mit einer ihm gewohnten Technik nicht immer trittsicher ist, beweist ein mittlerweile wieder gelöschter Tweet des US-Präsidenten. Die Kurznachricht voller Tippfehler sorgte im Netz für Spekulationen, was der Präsident seinen 31 Millionen Followern eigentlich sagen wollte. “Despite the constant negative press covfefe” (deutsch: Trotz der dauernden negativen Presse covfefe), schrieb Trump kurz nach Mitternacht (Ortszeit/US-Ostküste) am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter.

Nach dem Nicht-Wort “covfefe” scheint der Tweet mitten im Satz abzubrechen. Vermutlich wollte Trump “coverage” – also Berichterstattung – schreiben, spekulieren Journalisten und Twitter-User. War Trump über seinem Handy mitten im Tweet eingeschlafen? War Alkohol im Spiel – obwohl Trump eigentlich nicht trinkt? Meinte er eigentlich Kaffee oder hatte er unabsichtlich sein Codewort für die US-Atombomben verraten? “Covfefe” könnte aber auch russisch für “Ich trete zurück” heißen, schrieb eine Userin in Anspielung auf die Russland-Affäre. All diese Vermutungen machten #covfefe weltweit zu einem Internet-Phänomen.

“Donald Trump könnte soeben das Wort des Jahres 2017 erfunden haben (auch wenn es unabsichtlich war)”, hieß es etwa beim australischen Sender ABC. Auch Deutschland folgte dem “covfefe”-Trend: “Es steckt viel Spaß in covfefe”, twitterte etwa der Comedian Jan Böhmermann. Schnell hatte “covfefe” auch einen Eintrag im “Urban Dictionary”, einem Online-Wörterbuch für Umgangssprache: “Wenn man “coverage” schreiben will, aber die Hände zu klein sind, um alle Buchstaben auf der Tastatur zu treffen.” Findige Internet-Unternehmer boten auch schon T-Shirts mit “covfefe”-Aufdruck an.

Am frühen Mittwochmorgen in Washington löschte Trump den Tweet wieder und nahm das Twitter-Missgeschick scheinbar gelassen. “Wer kann die wahre Bedeutung von “covfefe” herausfinden??? Viel Spaß!”, twitterte Trump kurz darauf.

(APA/dpa/ag.)