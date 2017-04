“Counterpoles/Widerstäbe” – Mahnmal für NS-Opfer in Baden

Neben Vertretern der jüdischen Gemeinde Badens nahmen Bürgermeister Szirucsek, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen an den Eröffnungsfeierlichkeiten teil. Van der Bellen sagte in seiner Rede, dass sich Geschichte nicht wiederholen dürfe, auch wenn diese in anderer und “modernerer” Gestalt auftrete.

Mikl-Leitner wies auf die Verpflichtung gegenüber den Opfern hin, “die Geschichte weiterzutragen”. Bürgermeister Sziruczek betonte die Bedeutung der Zivilgesellschaft. Ohne sie wäre das Projekt nicht möglich gewesen, auch wenn es immer wieder auch laute Stimmen gegen das Mahnmal gegeben habe.

Baden gehörte vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten und der damit verbundenen Verfolgung und Vertreibung der Juden zu den größten jüdischen Gemeinden Österreichs. Noch heute befindet sich dort die einzige aktive Synagoge Niederösterreichs.

(APA)