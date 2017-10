Costa Rica löste WM-Ticket

Die Freude ist groß - © APA (AFP)

Costa Ricas Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem Unentschieden das WM-Ticket gelöst. Mit 1:1 (0:0) trennte sich die Mannschaft am Samstag (Ortszeit) im Spiel gegen Honduras. Erst in der Nachspielzeit erlöste Verteidiger Kendall Watson (90.) die Gastgeber mit seinem Ausgleichstreffer, nachdem Honduras’ Stürmer Eddie Hernandez die Gäste in der 67. Minute in Führung gebracht hatte.