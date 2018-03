Corona Sprungtag unter neuer Leitung

Fabian Melk übernimmt die Organisation und Leitung des Sprungtags.

Heuer eigene After-Party

„Der Sprungtag bekommt dieses Jahr den neuen Namen ‚Corona Summer Opening 2018‘“, verkündet Melk. Der neue Verein unter dem Namen Sport- und Freizeitverein „Chaos Crew“ verspricht sich viel: Am 28. April soll im Gisinger Waldbad die Post abgehen. Um 10 Uhr ist Einlass, um 11 Uhr fängt das freie Training an und um 13 Uhr beginnt der spannende Bewerb auf der Rampe. „Neben der großen Auswahl an Speisen und Getränken haben wir eine Cocktailbar, einen Donutstand (Sammys Donuts) und einen Eisstand (Kolibri) für unser Event gewonnen.“ Die Feldkircher Sparkasse kommt wieder mit ihrem Spark7-Anhänger und macht Spiele und Gewinnspiele. „Dieses Jahr ist die After-Party direkt im Waldbad, und somit dürfen wir bis 20 Uhr ausschenken. Ab 21 Uhr ist dann fertig“, so der Organisator.