Coole Sommerdrinks für kleine Genießer!

Dornbirn (cth). Sommerzeit ist Partyzeit und wie die Großen freut sich der Nachwuchs an heißen Sommertagen auf leckere Abkühlung in Form von erfrischenden Fruchtdrinks. Die köstlichen „Kindercocktails“ sind ideal für Geburtstag- oder Gartenpartys mit Freunden. Wichtig: Die Cocktails sind bunt, enthalten viele frische Früchte und sind natürlich alle alkoholfrei. Bei der Dekoration kann man der Kreativität freien Lauf lassen – ob Cocktailschirmchen, Selbstgebasteltes oder Fruchtstücke – Hauptsache farbenfroh!

Wir haben vorab schon einmal ein paar besonders feine Kinder-Drinks probiert. Hier sind unsere Favoriten:

Erdbeer-Kuss

Zutaten:

2 cl Erdbeersirup,

2 cl Sahne

6 cl Maracujasaft

6 cl Mangosaft

6 cl Orangensaft

Eiswürfel

Zum Mixen und Anrichten benötigst Du: 1 Longdrinkglas, Shaker, Röhrchen, Erdbeeren

So geht’s:

1. Alle Zutaten mit Eiswürfeln in den Shaker geben.

2. Shaker kräftig schütteln.

3. Ins Glas auf einige Eiswürfel abgießen. Mit der Erdbeere garnieren und zwei Trinkhalme dazugeben.

Halli-Galli

Zutaten:

eine halbe Bio-Limette

2 cl Waldmeistersirup

4 cl Ananassaft

4 cl Birnensaft

gestoßenes Eis

Zum Mixen und Anrichten benötigst Du: 1 Longdrinkglas, Stößel, Röhrchen

So geht’s:

1. Limette heiß waschen, abtrocknen und in Viertel schneiden. Mit dem Waldmeistersirup ins Glas geben und mit dem Stößel gut zerquetschen.

2. Das Glas bis kurz unter den Rand mit gestoßenem Eis auffüllen.

3. Ananassaft und Birnensaft darüber gießen.

Holder-Shake

Zutaten:

5 Erdbeeren

2 cl Johannisbeersaft

1 cl Holunderblütensirup

Bionade “Holunder”, gestoßenes Eis

Zum Mixen und Anrichten: 1 Longdrinkglas, Standmixer, Röhrchen

So geht’s:

1. Erdbeeren waschen und vierteln. Dann mit Johannisbeersaft und dem Sirup mixen.

2. Drink ins Glas gießen und dieses zur Hälfte mit gestoßenem Eis füllen.

3. Mit der Bionade aufgießen und mit Röhrchen servieren.

Summer Fun

Zutaten:

8 cl Preiselbeersaft

6 cl Pfirsichnektar

6 cl Ananassaft

Eiswürfel

Zum Mixen und Anrichten: 1 großes Glas, Shaker, 1 Erdbeere und z.B. Pfirsichstück

So geht’s:

1. Alle Zutaten mit Eiswürfeln in den Shaker geben.

2. Shaker kräftig schütteln.

3. Ins Glas auf einige Eiswürfel abgießen. Mit der Erdbeere und Pfirsichstück garnieren.

Melonen-Traum

Zutaten

¼ reife Wassermelone (ohne Kerne)

Saft von 1 Limette oder Zitrone

2 EL Zucker

Zum Mixen und Anrichten: 1 Glas, Standmixer, Melonendreiecke

So geht´s:

1. Von der Melone eine Scheibe abschneiden und daraus kleine Dreiecke zum Dekorieren der Gläser herausschneiden.

2. Restliches Melonenfruchtfleisch in Stücke schneiden. Mit dem Limettensaft und Zucker pürieren, in Cocktailgläser gießen. Melonendreiecke einschneiden und an den Glasrand stecken.

Viel Spaß beim Mixen und Genießen!