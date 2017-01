Rund hundert Besucher zog die Eisdisco mit ihren bunten Lichtern und den gängigen Hits in ihren Bann. So zogen jung und alt ihre Kurven auf dem gefrorenen Nass, hatten Spaß und betrieben dabei auch noch Freiluftsport. Die nächste Eisdisco findet am Freitag, 17. Februar wiederum im Aktivpark statt.