Condor will einige Air Berlin-Flieger kaufen

Condor sei vor allem an der Kurz- und Mittelstrecke interessiert, denkbar seien aber auch Langstreckenflugzeuge. Ein Sprecher von Thomas Cook wollte das nicht kommentieren und bekräftigte, Condor stehe bereit, eine aktive Rolle zu spielen.

Die Lufthansa hatte am Mittwoch als erster potenzieller Käufer zum konstituierenden Treffen des Gläubigerausschusses von Air Berlin eine Absichtserklärung zur Übernahme eines großen Teils der nach ihr zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft abgegeben – darunter für die österreichische Air-Berlin-Tochter Niki.

Die Kranich-Linie bietet Insidern zufolge für 90 der insgesamt 140 Air-Berlin-Maschinen. Neben Lufthansa und Condor gilt der britische Billigfluganbieter EasyJet als Kandidat, einen Teil von Air Berlin zu übernahmen.

Air Berlin hatte auch in den USA einen Antrag auf vorläufigen Gläubigerschutz (Chapter 15) nach US-Konkursrecht gestellt und dies Ende letzter Woche bewilligt bekommen, berichtet indes die Plattform “Austrian Aviation Net” unter Berufung auf US-Medien. Die Airline wollte so erreichen, dass Fluggerät vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt wird.

Andernfalls hätte es der insolventen Fluggesellschaft leicht passieren können, dass Leasinggeber oder sonstige Gläubiger die Sicherstellung von Langstreckenmaschinen auf US-Territorium durchsetzen wollten. Im Antrag an das New Yorker Gericht wurden die monatlichen Umsätze in den Vereinigten Staaten von Air Berlin mit 35 bis 71 Mio. Dollar beziffert.

(APA/ag)