Computerspielmesse E3: Hersteller präsentieren Neuerscheinungen

Zu Beginn der Games-Messe E3 haben namhafte Hersteller wie Sony, Microsoft und Co. neue Spiele und Konsolen vorgestellt. Während Microsoft mit der Präsentation der neuen Xbox One X voranpreschte, zog Sony mit einigen vielversprechenden Standalone-Titeln exklusiv für die Playstation 4 nach. Wir zeigen, auf was sich Gamer im kommenden Spielejahr freuen können.