Computer schlug Meister in chinesischem Brettspiel Go

Ke Jie hat Chance auf Revanche - © APA (AFP)

Maschine schlägt Mensch – nun auch im hoch komplexen chinesischen Brettspiel Go: Das Computerprogramm AlphaGo von Google besiegte am Dienstag in der ersten Runde den weltbesten Go-Spieler Ke Jie. Der 19-Jährige wird bei dem Kräftemessen in der ostchinesischen Stadt Wuhan die Chance auf eine Revanche bekommen. Insgesamt sind drei Runden des anspruchsvollen Strategiespiels geplant.