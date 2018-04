"Common Places 2" als Mutmacher zur #Metoo-Debatte

Wie reagiert man, wenn man Opfer sexueller Belästigung wird? Im Film "Common Places 2" der österreichischen Regisseurin Fiona Rukschcio, der bei Crossing Europe in Linz zu sehen ist, schildern Betroffene nicht nur ihre Erlebnisse, sondern auch ihre Reaktionen - erfolgreiche ebenso wie erfolglose. Es gibt viele Strategien und kein Patentrezept, der Streifen macht dennoch Mut sich zu wehren.

Bereits im Jahr 2000 ließ Fiona Rukschcio in einer ersten Auflage von “Common Places” Belästigungsopfer zu Wort kommen. Im Zuge der #Metoo-Debatte war es Zeit für einen zweiten Teil, der ähnlich konzipiert ist. Frauen erzählen von ihren Erlebnissen, die Bandbreite der Betroffenen reicht – ebenso wie die Liste der Täter – quer durch alle Gesellschaftsschichten und beinhaltet auch prominente Namen.

Betroffene sexueller Belästigung im Alltag sind in der Situation oft sprachlos und haben nur einen Gedanken: Schnell weg hier! Oft fehlt ein kühler Kopf, der es ermöglicht, überlegt zu handeln. Später folgen Zweifel und Ärger. Hätte man nicht besser den Spieß umgedreht, indem man den Täter lächerlich macht, öffentlich outet oder sich körperlich zur Wehr setzt? Und welche Strategie wäre die beste gewesen?

Der Film kann als Rezeptsammlung dienen. Fiona Rukschcio lässt die Frauen einfach erzählen. Je mehr Schilderungen von Situationen man gehört hat, umso leichter schafft man es vielleicht selbst einmal, treffsicher auf sexuelle Attacken, rassistische Bemerkungen, Mobbing oder andere Machtspielchen zu reagieren. Wer sich dem Thema besonders intensiv widmen will, kann den ersten Teil der “Common Places” in der Linzer Kulturtankstelle in der ehemaligen Reifenbox sehen.