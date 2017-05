Comicautor Stan Lee kündigt neuen Superhelden an

Der 94-Jährige steckt voller Tatendrang - © APA (AFP)

Mit 94 Jahren ist der legendäre Comicautor Stan Lee noch lange nicht müde – im Gegenteil: Er arbeite derzeit an einem lateinamerikanischen Superhelden, verriet Lee seinen Fans beim größten Comic-Kongress auf dem Kontinent am Sonntag (Ortszeit) im mexikanischen La Conque. Der US-Autor schuf in seiner langen Karriere schon zahlreiche klassische Superhelden wie Spider-Man, Iron Man, Hulk oder X-Men.