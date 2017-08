Comeback-Zeitpunkt von Jürgen Melzer ungewiss

Jürgen Melzer hat Ellbogenprobleme - © APA

15-mal in Folge bzw. seit 2002 ist Jürgen Melzer bei den Tennis-US-Open dabei gewesen, heuer verpasst der Achtelfinalist 2010 das Grand-Slam-Turnier in New York. Eine Ellbogenverletzung an der linken Schlaghand hält den 36-Jährigen seit seinem Erstrunden-Out in der Wimbledon-Qualifikation Ende Juni von den Courts fern, die Beschwerden hat er freilich länger. Ein Comeback-Termin ist nicht absehbar.