Comeback von Muti an Mailänder Scala

Muti spielte mit dem Chicago Symphony Orchestra in Mailand - © APA (Archiv/dpa)

Sein Comeback an der Mailänder Scala nach zwölf Jahren Abwesenheit hat der Dirigent Riccardo Muti am Freitagabend den Opfern des Erdbebens und des Lawinenunglücks in Mittelitalien gewidmet. Vor Beginn des Konzerts mit dem Chicago Symphony Orchestra forderte Muti eine Schweigeminute für die “Opfer unseres geplagten Landes”.