Comeback von Kasparow nach zwölf Jahren

Garri Kasparow will es wieder wissen - © APA (dpa)

Zwölf Jahre und fünf Monate nach seiner letzten Partie sitzt Schachgenie Garri Kasparow erstmals wieder bei einem offiziellen Wettbewerb am Brett. Beim stark besetzten Schnell- und Blitzschachturnier in Saint Louis macht der 54-jährige Russe schon am Montagabend seinen ersten Zug. Der Ex-Weltmeister war 2005 nach seinem Sieg beim Turnier in Linares überraschend zurückgetreten.