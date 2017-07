Comeback-Party von LASK im “Wunschstadion Waldstadion”

Die Linzer traten in der TGW-Arena von Beginn an dominant auf und gaben den Gästen keinen Raum zur Entfaltung. Der Brasilianer Bruno (10. Minute) und Maximilian Ullmann (31.) trafen für die Oberösterreicher nach ruhenden Bällen. “Die erste Hälfte von uns war überragend”, meinte der von der SV Ried gekommene Neo-Abwehrchef Gernot Trauner. “Wir sind defensiv sehr gut gestanden. Das war die Grundlage für den Erfolg.”

Auch Schlussmann Parvao Pervan stellte seinen Vorderleuten ein Kompliment aus. “Die Jungs haben das unglaublich gemacht mit unglaublichem Elan und Willen. Wir haben in der ersten Hälfte nichts zugelassen und in der Höhe verdient gewonnen”, sagte der Kapitän der Linzer. Erst in der zweiten Hälfte kam die Admira etwas auf, da “haben wir ein bisschen etwas zugelassen”, stellte Trauner fest.

Dennoch war es abermals ein LASK-Spieler, der sich in die Torschützenliste eintrug. Michorl besorgte in der 64. Minute per Freistoß den 3:0-Endstand – das dritte Tor aus einer Standardsituation. “Wir dürfen so nicht verlieren”, ärgerte sich Admira-Mittelfeldspieler Christoph Knasmüllner über diesen Umstand.

Fuchsteufelswild war laut eigener Aussage auch der sonst so besonnene Admira-Trainer Damir Buric nach der ersten Hälfte. “Ich habe innerlich gekocht, am liebsten wäre ich auf den Platz gerannt. Das waren nicht wir”, sagte der Kroate. Die zweite Hälfte habe sein Gemüt dann aber wieder beruhigt. “Wir sind dann ganz gut reingekommen.”

Gut angekommen ist auch der LASK in der Bundesliga. Mehr aber auch nicht, versicherten die Kicker aus der Stahlstadt. “Es war eine Momentaufnahme”, sagte Michorl. “Wir genießen das heute, wissen es aber einzuschätzen”, meinte Pervan.

Selbstvertrauen fehlt dem Meister von 1965 jedoch definitiv nicht. “Es war sicher ein unglaublicher Auftakt. Wir haben die Admira 70 Minuten lang dominiert, haben die Euphorie von den Zuschauern auf den Platz mitgenommen. Hier in Pasching werden wir schwer zu bespielen sein”, sagte Michorl. In der nächsten Runde am Samstag in einer Woche wolle man “auch in Salzburg gewinnen, obwohl sie sensationelle Spieler haben”, stellte sich Pervan in die Auslage.

Er traue dem LASK zu, “dass sie unter die ersten Vier kommen”, gab Admira-Coach Buric eine kühne Prognose ab. “Ich bin sogar überzeugt davon. Wie sie spielen, auch die Kontinuität im Verein”, zählte der 53-Jährige auf. “Wir wollten auch drei Spieler vor der Saison haben, doch die sind zum LASK gegangen. Das sagt alles.”

