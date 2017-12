Cologna gewann in Lenzerheide zweite Etappe der Tour de Ski

Dario Cologna hat auf der zweiten Etappe der Tour de Ski der Langläufer in Lenzerheide seinen 22. Weltcupsieg gefeiert. Der 31-jährige Schweizer verwies den Kasachen Alexej Poltoranin über 15 km im klassischen Stil um 0,6 Sekunden auf Platz zwei, Dritter wurde mit 13,1 Rückstand der Norweger Martin Johnsrud Sundby. Bester Österreicher war Dominik Baldauf als 54. (2:35,9).

Nach gefrierendem Regen in der Nacht war die Spur glatt, Stadlober erlitt bei einem Sturz Schürfwunden am Unterarm: “Gleich zu Beginn des Rennens hatte ich in einer scharfen Kurve bei hoher Geschwindigkeit einen Sturz. Es ist so schnell gegangen, dass ich nichts machen konnte”, sagte Stadlober. “Es waren heute nicht meine Verhältnisse. Die Abfahren waren extrem glatt und eisig.”