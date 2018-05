Collegium Vocale – Konzert zum Jubiläum

Im 30. Jahr seines Bestehens lud das Collegium Vocale zum Konzert in die Pfarrkirche St. Peter und Paul.

Lustenau. Seit 30 Jahren wird im Collegium Vocale der Gesang perfektioniert und wurde bereits in unzähligen Konzerten präsentiert. Anlässlich des Jubiläumsjahres luden Chor und Ensemble zu einem besonderen Hörgenuss. „Ohtul“ Mozart und der Hohe Norden, so das Thema des Abends, wobei das Wort Ohtul aus dem Estnischen stammt und Abend bedeutet. Obfrau Edith Bösch und Chorleiterin Julia Rüf hatten keine Mühen gescheut, aus diesem Konzertabend etwas ganz Besonderes zu machen. An der Orgel wirkte Christian Lebar, als Sopranistin begeisterte Angelika Kopf-Lebar.

Zu Beginn gab das Ensemble die Sonate in C-Dur KV 263 von Wolfgang Amadeus Mozart, bevor man sich auf eine Reise in den Hohen Norden begab. Eine Reise, wie Pfarrer Josef Drexel in seiner Begrüßungsrede betonte, kann auch in der Musik stattfinden. Man reist durch die Jahrhunderte, durch die Kontinente und bedient sich der mystischen Werke einzigartiger Komponisten. Die schönsten Melodien nordischer Komponisten hat Chorleiterin Julia Rüf ausgeforscht, ihrem Collegium Vocale präsentiert und mit viel Liebe und Umsicht mit dem Chor einstudiert. Das Ergebnis dieser musikalischen Reise konnte sich hören lassen, in Gedanken begab sich das Publikum gemeinsam mit dem Chor und in Begleitung von Wolfgang Amadeus Mozart auf eine träumerische Reise in den Norden, wo Komponisten wie Peter Vasks, Ola Gjeilo und Arvo Pärt sich ganz der Musik hingaben.