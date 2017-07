In unmittelbarer Nähe hatte sich gerade zu diesem Zeitpunkt ein Nachbar aufgehalten, der aber nicht verletzt wurde. Die Polizei veranlasste sofort die nötigen Absperrmaßnahmen, in kürzester Zeit waren mehrere Streifen vor Ort um die Situation abzusichern. Als die EKO Cobra kurz darauf in das Gebäude vordrang, hatte sich der 67-Jährige bereits selbst gerichtet.