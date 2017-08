Cobin lädt Firmen zu Anschluss an VW-Strafverfahren ein

Am 18. September 2015 waren erstmals Manipulationen an Diesel-Fahrzeugen öffentlich bekanntgeworden, daher endet die Verjährungsfrist für die Anmeldung von Schadensersatzansprüchen am 18. September 2017. Vor zehn Tagen ist bekanntgeworden, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen VW und Bosch und deren Entscheidungsträger ermittelt. Das eröffnet VW-Kunden, deren Fahrzeuge manipuliert wurden, die Möglichkeit, sich als Privatbeteiligte dem Verfahren anzuschließen und so ihre Rechte gegen Verjährung abzusichern.

VW verzögere die Verfahren und setze darauf, dass Ansprüche verjähren, schreibt Cobin Claims und vermutet, dass VW nach der Verjährungsfrist versuchen werde, mit Kunden, die ihren Anspruch gesichert haben, einen Vergleich zu schließen. “Der Privatbeteiligtenanschluss ist in Österreich die kostengünstigste Möglichkeit, Ansprüche jetzt zu sichern”, heißt es in einer Aussendung.

(APA)