Coach Gretzky führte Metropolitan-Team zum All-Star-Sieg

Eine Million Dollar gab es für das Siegerteam - © APA (AFP/Getty)

Die Eishockey-Legende Wayne Gretzky hat am Sonntag die Auswahl der Metropolitan Division in den All-Star-Games der NHL als Coach zum Sieg geführt. Das Team mit den Superstars Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins) und Alexander Owetschkin (Washington Capitals) bezwang im Finale in Los Angeles die Stars der Pacific Division 4:3.