Clooney verklagt Klatschblatt wegen Fotos seiner Zwillinge

“Wir werden die Fotografen, die Agentur und das Magazin mit jedem rechtlichen Mittel verfolgen”, versicherte er. “Die Sicherheit unserer Kinder macht dies erforderlich.”

Über Zaun geklettert

Die Paparazzi seien noch nicht einmal davor zurückgeschreckt, über den Zaun seines Hauses zu steigen und auf einen Baum zu klettern, empörte sich Clooney. Das Titelbild der jüngsten Ausgabe von “Voici” zeigt den 56-Jährigen und seine 39 Jahre alte Frau Amal, die die Babys auf den Armen tragen. Offenbar stammen die Aufnahmen von ihrem Haus in Italien. Die Zwillinge Ella und Alexander wurden am 6. Juni in London geboren.

La primera tapa de los mellizos de #GeorgeClooney por la que va a demandar a la revista francesa Voici pic.twitter.com/8mkP80TWNb — Cecilia Martí (@cecimarti79) 28. Juli 2017

(APA)