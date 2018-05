Clevere Schülerinnen filmten pädophilen Video-Anruf mit

Als ein Pädophiler ein 14-jähriges Mädchen per Video-Anruf in einer oberösterreichischen Schule sexuell belästigte, reagierten ihre Klassenkameradinnen clever: Sie filmten die Handlungen des Unbekannten mit einem weiteren Mobiltelefon. Dadurch ist nun ein Beweismittel vorhanden, berichtete die Tageszeitung "Neues Volksblatt" (Freitag-Ausgabe).

Der Pädophile machte sich an die Minderjährige heran, indem er sie anfangs in einem sozialen Netzwerk im Internet kontaktierte und laut Mutter nur nach dem Namen fragte. Das Mädchen reagierte vorsichtig und antwortete: “Gegenfrage: Wer bist du?” Das Gegenüber nannte den Namen Jakob und gab sein Alter mit 17 Jahren an.