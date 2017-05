Cleveland nach Heimsieg über Boston vor NBA-Finaleinzug

Kyrie Irving spielte groß auf - © APA (GETTY)

Die Cleveland Cavaliers stehen vor dem Einzug ins Finale der National Basketball Association (NBA). Der Titelverteidiger feierte am Dienstagabend einen 112:99-Heimsieg über die Boston Celtics und stellte damit in der “best of seven”-Serie auf 3:1. Bereits in der Nacht auf Freitag (ab 02.30 MESZ) können die “Cavs” die nächste Finalneuauflage gegen die Golden State Warriors perfekt machen.