Cleveland deklassierte Boston, erzielte Play-off-Rekord

Die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James haben mit einem überlegenen 130:86 am Freitag im Finale der Eastern Conference der National Basketball Association ihre Führung in der “best of seven”-Serie gegen die Boston Celtics auf 2:0 ausgebaut. Clevelands 41-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit (72:31) war zudem Play-off-Rekord in der NBA.