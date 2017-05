CL: Ronaldo-Hattrick im Halbfinale – Real entscheidet Stadtderby mit 3:0 für sich

Zum Auftakt der Halbfinal-Spiele der Champions League empfing Real Madrid heute Stadtrivale Atletico Madrid. Die letzten drei Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Champions League entschied jeweils Titelverteidiger Real für sich, zweimal davon im Finale.

Die Hausherren machten dann auch gleich von Beginn weg viel Druck und nutzten die Abstimmungsprobleme in der Abwehr von Atletico bereits in der 10. Minute zum 1:0. Nach eine Casemiro-Hereingabe war Ronaldo per Kopf zur Stelle und erzielte die frühe Führung. Auch in weiterer Folge war Real das spielbestimmende Team, verpasste es jedoch, einen weiteren Treffer nachzulegen. Atletico kam erst gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel – die beste Chance vergab Godin, der den Ball aus kurzer Distanz über das Tor setzte.

Real kontrolliert und legt nach

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit kontrollierte Real Madrid das Spiel weitestgehend. In der 60. Minute reagierte Atletico-Trainer Simeone und brachte Torres und Gaitan für mehr Offensivkraft – jedoch ohne Erfolg. Während Atletico weiterhin ungefährlich blieb, legten die Königlichen in der 72. Minute nach. Ronaldo setzte sich am Strafraum mit etwas Glück durch und sorgte mit einem perfekten Abschluss für das 2:0.

Atletico agierte offensiv auch nach dem zweiten Gegentreffer völlig ideenlos. Auf der anderen Seite hatte Real noch nicht genug – in der 86. Minute schloss Ronaldo einen perfekt gespielten Konter mit seinem 10. Treffer im laufenden Wettbewerb zum 3:0 ab. Durch diesen klaren und verdienten Sieg steht Real Madrid bereits vor dem Rückspiel mit einem Bein im Finale. Atletico benötigt im eigenen Stadion wohl ein Fußballwunder, um das CL-Aus doch noch zu verhindern.