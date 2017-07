CL-Quali: Salzburg eine Runde weiter

Nach dem sicheren 3:0-Sieg im Hinspiel auf Malta spielte der österreichische Meister auch im Rückspiel in Salzburg von Beginn weg auf Sieg. Und die Elf von Trainer Rose sorgte bereits in den ersten 20 Minuten für klare Verhältnisse: Rzatkowski (11.) und Gulbrandsen (19.) brachten die Hausherren bereits früh mit 2:0 in Führung.

In weiterer Folge der ersten Halbzeit schalteten die Salzburger sichtlich einen Gang zurück, ohne jedoch die Kontrolle über die Partie zu verlieren. So ging es mit dem klaren 2:0 in die Pause.

In den zweiten 45 Minuten waren die Salzburger weiterhin das klar bessere Team. Die Gäste aus Malta gaben jedoch in keiner Phase des Spiels auf und stemmten sich vehement gegen weitere Salzburg-Treffer. Kurz vor Schluss gelang dem eingewechselten Amadou Haidara aber doch noch das verdiente 3:0. Salzburg steht somit mit dem Gesamtscore von 6:0 souverän in der nächsten Runde. Dort wartet nun HNK Rijeka.