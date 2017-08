CL-Auslosung brachte brisante Duelle

Die Auslosung der Gruppenphase für die neue Fußball-Champions-League-Saison hat am Donnerstag in Monaco einige brisante Duelle gebracht. Titelverteidiger Real Madrid bekommt es in Pool H unter anderem mit Dortmund und Tottenham (Kevin Wimmer) zu tun, in Pool B treffen der FC Bayern und Paris SG aufeinander, in Gruppe D steigt das Duell zwischen Juventus und Barcelona.

Chelsea, Atletico Madrid und AS Roma kämpfen in Gruppe C neben Neuling Karabach Agdam um die beiden Aufstiegsplätze fürs Achtelfinale. RB Leipzig mit Trainer Ralph Hasenhüttl und den ÖFB-Teamspielern Konrad Laimer, Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer tritt in Pool G gegen AS Monaco, FC Porto und Besiktas Istanbul an. (APA)