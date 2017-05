City nach 2:1-Sieg über Leicester auf Champions-League-Kurs

Wichtiger Sieg für die Guardiola-Truppe - © APA (AFP)

Manchester City hat am Samstag mit einem 2:1-Heimsieg über Leicester City einen wichtigen Schritt im Rennen um die direkte Champions-League-Qualifikation in der englischen Fußball-Meisterschaft gemacht. Das Team von Pep Guardiola überholte damit in der Tabelle Liverpool und ist nun mit zwei Punkten Vorsprung auf die “Reds” Dritter.