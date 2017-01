City Event bringt für 32 Aktive letzten Arbeitstag vor WM

Hirscher ist in Stockholm Titelverteidiger - © APA (dpa)

Für je 16 Damen und Herren gibt es vor Beginn der alpinen Ski-WM noch wettkampfmäßige Arbeit, am Dienstag steht in Stockholm das City-Event auf dem Programm (17.00 Uhr). In dem Parallel-Slalom geht es um Punkte für den Slalom-Weltcup. Marcel Hirscher hat bereits zwei Städterennen gewonnen, 2013 in Moskau und 2016 in Stockholm, er ist damit in Schwedens Hauptstadt Titelverteidiger.