Cineplexx: Küchenbrand sorgte für Großeinsatz

Ein technischer Defekt sorgte für einen Großeinsatz, verletzt wurde niemand. Für die Besucher bestand keine Gefahr.

Am Montag gegen 17:35 Uhr kam es in einem Gastronomiebetrieb im Kinokomplex in Hohenems vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Küchenbrand an einem Gaskochfeld. Diverse brennende Kunststoffteile verursachten eine erhebliche Rauchentwicklung, wobei ein Teil des Rauchs kurzzeitig auch ins Foyer des Gebäudes zog. Nachdem der sofortige Löschversuch durch den Koch mittels Löschdecke misslang, konnte der Brand durch die Feuerwehr Hohenems rasch unter Atemschutz mittels Handfeuerlöscher gelöscht werden.